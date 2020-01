Obžaloba se týká údajně zmanipulovaných veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Soudkyně nyní čte nepravomocný rozsudek. Rath si ho k soudu vyslechnout nepřišel.

Ústřední trojicí je stejně jako v první části Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottova a její manžel Petr Kott. Podle nynější obžaloby si trojice na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu a rekonstrukci nemocnic. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Podle soudu se trestného jednání dopustili všichni obžalovaní včetně největší stavební společnosti Metrostav a jejího generálního ředitele Pavla Piláta, kterému navrhl žalobce uložit pětiletý nepodmíněný trest. Firma by pak podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách.

Rath nastoupil loni v říjnu k výkonu trestu do teplické věznice, tento týden byl převezen do vězení v pražské Ruzyni. (ČTK)