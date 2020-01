Na napjaté situaci mezi Íránem a USA profituje íránská továrna na vlajky. Vyrábí totiž americké vlajky určené ke spálení demonstranty. Během měsíce tak vyrobí až dva tisíce praporů. (Reuters)

The U.S.-Iran tensions have peaked during recent months and Iran's largest flag factory is profiting by making flags for protesters to burn. The factory produces nearly 2,000 flags a month during its busiest periods. Watch here: https://t.co/5NEwbn5dfE pic.twitter.com/TVKorX0aCE

