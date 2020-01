Premiér Babiš zvažuje, že navrhne vládě zakázat všechny lety z Číny do Česka. Pro Čechy je v případě potřeby ochoten vyslat vládní speciál.

„Uvažuji o tom, že pokud se něco zásadního nestane, protože Evropa zatím není tak akční, tak bych navrhl vládě v pondělí, abychom dočasně zakázali veškeré lety z Číny,“ prohlásil předseda vlády.

Přímo v čínském městě Wu-chanu, epicentru současné nákazy novým typem koronaviru, pobývají i čtyři Češi. Dva z nich podle českých úřadů požádali o evakuaci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček se tento týden dohodl s Francií, že zajistí jejich evakuaci spolu s francouzskými občany. Babiš uvedl, že se jedná i o další Čechy, kteří se kvůli problémům s rušením leteckých linek nemají jak dostat z Číny domů. „Pokud by to nebylo do soboty vyřešené, pošleme tam náš speciál,“ uvedl dnes premiér. (ČTK)