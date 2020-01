Donald Trump i jeho dcera Ivanka kritizují moderátora stanice CNN Dona Lemona za jeho reakci ve včerejším vysílání. V něm se Lemon smál hostovi, který imitoval způsob mluvy nevzdělaných lidí. „Neustále se posmíváte polovině země a pak si stěžujete, že je rozdělená,“ podotkla Trumpová.

Don Lemon, the dumbest man on television (with terrible ratings!). https://t.co/iQXCc7lvCt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020