Studentka pražské FAMU Daria Kaščejevová vyhrála cenu poroty za krátký film na festivalu Sundance za film Dcera. Je také nominovaná na Oscara. Film beze slov ukazuje komplikovaný vztah dcery k otci a je unikátní tím, že je snímán pohyblivou kamerou.

Winner of the Short Film Jury Award for Animation: DAUGHTER, directed by Daria Kashcheeva #sundance pic.twitter.com/aUDkWadBug

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 29, 2020