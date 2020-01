Poté co Martina Navrátilová dohrála na zápase Australian Open veteránský double, vylezla do sedadla rozhodčího a začala mluvit do mikrofonu. Ten jí ale pořadatelé vzápětí odpojili.

Martina #Navratilova makes a statement about changing the name of #MargaretCourt Arena after her legends doubles match on that court. Tennis Australia cuts off the feed to @Eurosport. Let's share her message here.#AusOpen #AusOpen2020 #LGBT pic.twitter.com/ZdI92ZS6Za

— Kevin Chang 🌏⚖️ (@KevinCChang) January 28, 2020