Šéf republikánských senátorů Mitch McConnell svým spolustraníkům oznámil, že pro zablokování svědků během impeachmentu nemá dostatek hlasů . Znamená to, že mu nejméně čtyři republikáni sdělili, že budou chtít vyslechnout svědky.

To je v rozporu s jeho pokynem. Republikánů je totiž v Senátu 53 (a demokratů 47) a pro procesní změny stačí jen nadpoloviční většina.

McConnell od začátku trvá na zkráceném procesu bez svědků, aby byla senátní část impeachmentu co nejkratší. Plán mu narušilo vydání předběžné verze knihy bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona.

Ta vychází na pokračování v deníku New York Times a Bolton v ní z první ruky přináší svědectví o samé podstatě impeachmentu Donalda Trumpa. Prezident mu přímo do očí podle jeho slov řekl, že nechal zablokovat finanční pomoc Ukrajině a bude na tom trvat do chvíle, než tamní prezident Zelenskyj neoznámí vyšetřování demokratů včetně Joea Bidena.

Sněmovna reprezentantů ho za to obžalovala z porušení ústavy a kvůli tomu je nyní prezident souzen. (Washington Post)