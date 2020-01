Kniha novináře Jacka Fairweathera získala ocenění v konkurenci dalších čtyř titulů, které porota už začátkem ledna ocenila v jednotlivých kategoriích za nejlepší román, sbírku poezie, dětskou knihu a debut.

Předsedkyně poroty Sian Williamsová označila vítěznou knihu nazvanou The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz (Dobrovolník: Pravdivý příběh hrdiny odboje, který proniknul do Osvětimi) za příběh, kterou by si měl každý přečíst. (Guardian)