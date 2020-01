Nejméně 250 Francouzů a 100 dalších občanů Evropské unie bude v blízké době evakuováno z čínského města Wu-chan, epicentra současné nákazy novým typem koronaviru, který si v Číně vyžádal zatím přes 100 obětí. Oznámila to dnes Evropská komise.

Do Číny podle ní zamíří dva lety, jež bude Evropská unie na žádost Francie spolufinancovat. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes uvedl, že se s Francií dohodl na evakuaci dvou Čechů.

„První údaje naznačují, že v prvním letadle přiletí kolem 250 Francouzů a více než 100 evropských občanů z dalších zemí je bude následovat v druhém letadle,“ uvedla Evropská komise. Podle jejího prohlášení půjde o postup na základě mechanismu civilní ochrany EU, na který se odvolala Francie. EK zároveň dodala, že „přeprava bude umožněna jen těm, kteří jsou zdraví, či bez symptomů (nákazy)“. Všichni navrátilci budou zřejmě po příletu dva týdny pobývat v karanténě ve Francii.

Francouzská ministryně zdravotnictví Agnès Buzynová dnes ráno prohlásila, že by se první francouzští občané měli vrátit do Francie ke konci tohoto týdne. EK následně uvedla, že první letadlo odletí do Číny ve středu a druhé v následujících dnech.

Ve Wu-chanu pobývají i čtyři Češi, dva z nich přitom podle českých úřadů požádali o evakuaci. „Máme potvrzenou informaci, že Francie akceptovala naši žádost, že by zajistila jejich evakuaci spolu s francouzskými občany. V tuto chvíli se jedná, jak bude logisticky probíhat tento přesun. Očekávám, že by k tomu mohlo dojít v polovině tohoto týdne,“ řekl dnes Petříček. Další dva čeští občané o evakuaci podle Petříčka nemají zájem, protože v Číně dlouhodobě žijí.

V Evropě byly zatím zaznamenány čtyři případy nákazy novým typem koronaviru ve Francii a jeden v Německu.

Virus označovaný jako 2019-nCoV v Číně postihl již přes 4500 lidí. Případy nákazy se objevily také v řadě zemí po celém světě. Německo, Japonsko a Taiwan dnes uvedly, že zaznamenaly první případy přenosu nemoci z člověka na člověka na svém území. Tokio dnes do Wu-chanu rovněž vyslalo letadlo, jež by se ve středu mělo vrátit s desítkami japonských občanů.

Virus podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. (ČTK)