Saúdská Arábie nevpustí do země Izraelce. Izrael oznámil, že jeho občané mohou cestovat do Mekky, saúdský ministr zahraničí Faisal ale řekl, že „nemáme s Izraelem vztahy a držitelé jeho pasu navštívit království nemůžou“. Změnit to může mírová dohoda mezi Palestinci a Izraelci. (Al-Arabíja)