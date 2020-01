Ta to ale odmítá. „Zaskočilo mě, že žádná ze zpráv o Bryantově smrti nezmínila jeho případ z roku 2003. Je to součástí jeho života a odkazu a nemělo by to být bagatelizováno,“ stojí si za svým Sonmezová.

Její tweet obsahoval link na detailní článek serveru Daily Beast, který popisoval veškeré okolnosti Bryantova případu. Bryant byl v roce 2003 obviněn, že znásilnil recepční v hotelu v Coloradu, kde byl ubytovaný.

Bryant tvrdil, že s recepční měl konsenzuální styk.

Recepční odmítla svědčit u soudu. Bryant se jí poté omluvil a přiznal, že mu recepční k sexu souhlas nedala. Nakonec se s ní mimosoudně vyrovnal.

Novinářka Sonmezová popsala, že jí za její čin děkovaly rodiny obětí znásilnění. Tím, že se z profilů zemřelých nevynechávají negativní události v jejich životech, obětem podle ní „ukazujeme, že je slyšíme a že nám nejsou lhostejné, ať jsou údajní pachatelé jakkoli mocní a bohatí“, uvedla.

Tweety, které se situace týkaly, na pokyn deníku smazala. (Washington Post)