„Impeachment je jako domácí válka, rozděluje zemi. Každý impeachment je peklo, tedy aspoň ten prezidentský impeachment je peklo,“ řekl mezi jiným Ken Star, který proslul jako hlavní tahoun předchozího amerického impeachmentu proti Billu Clintonovi v roce 1998.

Právník Alan Dershowitz, který se zapsal do dějin jako obhájce O. J. Simpsona, podotkl, že jakákoliv výměna „něco za něco“ se zahraniční mocností je plně v kompetenci prezidenta a není z podstaty protiústavní.

„Dokonce i pokud prezident – jakýkoliv prezident – vyžaduje „něco za něco“ výměnou za finanční pomoc cizí zemi, nemůže to být kvalifikováno jako zneužití moci,“ argumentoval Dershowitz.

Další z Trumpových obhájkyň, právnička Pam Bondiová, se zase soustředila na vysvětlení, v čem jsou vazby Huntera Bidena, syna někdejšího viceprezidenta USA Joea Bidena, problematické.

Zejména jí vadí nepotismus, tedy zvýhodňování potomků amerických státních činitelů. Bondi připomněla, že Hunter Biden si v době, kdy pracoval pro ukrajinskou firmu Burisma, vydělal svojí prací milion dolarů, a tím „prodává jméno svého otce a vydělává na něm“, kritizovala Bondiová.

Nikdo z vystupujících nezmínil skutečnost, kterou žili senátoři po celý den, a tou jsou úryvky z knihy bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, které vycházejí v deníku NY Times. Kvůli Boltonově výpovědi dokonce zrušili republikánští senátoři plánovanou tiskovou konferenci v 11 hodin a už ji neobnovili.

Šéf senátorů Mitch McConnell reportérovi CNN řekl, že o obsahu Boltonova prohlášení netušil, ačkoliv exporadce zaslal předběžnou verzi své knihy před třiceti dny do Bílého domu k posouzení. Pro některé republikány to prý mění situaci, a to minimálně v otázce svědků, o jejichž případném vystupování se senátoři přou od začátku procesu impeachmentu.

Bolton v knize popisuje, že mu Donald Trump přímo řekl, že setrvá v blokování zahraniční pomoci Ukrajině, dokud prezident Zelenskyj neoznámí vyšetřování demokratů včetně Joea Bidena.

Bolton také v knize popisuje, jak sdělil ministru spravedlnosti Williamu Barrovi své znepokojení nad tím, že prezident „uděluje osobní laskavosti představitelům diktátorských režimů“.

Celý proces včera ve 13 hodin místního času začal v neobvykle přátelském duchu, když šéf republikánu McConnell popřál předsedajícímu soudci Johnu Robertsovi k narozeninám.

„Asi jste si je nepřál trávit takhle,“ poznamenal s úsměvem McConnell. „Jen o nich prosím nenechávejte hlasovat,“ požádal ho s humorem Roberts. (Abc News)