„Je stále více pravděpodobné, že se přidají i další republikáni k nám, kdo si myslíme, že máme vyslechnout Johna Boltona při impeachmentu,“ řekl senátor Mitt Romney. Reaguje tak Boltonovo tvrzení, že Trump mu o blokování peněz pro Ukrajinu řekl.

WATCH: Sen. Romney: "I think it’s increasingly likely that other Republicans will join those of us who think we should hear from John Bolton" in the impeachment trial. https://t.co/46zASNUmJQ pic.twitter.com/HvBlxd3HCG

— MSNBC (@MSNBC) January 27, 2020