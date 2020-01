Památník ticha v pražských Bubnech bude pokračovat minimálně do března. Uvedl to jeho ředitel Pavel Štingl. Ten dal městu a státu ultimátum, že pokud se jejich přístup nezmění, symbolicky právě dnes na výročí osvobození Osvětimi, jeho fungování zruší.

„Správní rada památníku ŠOA se ve čtvrtek shodla, že projektu dáme čas minimálně do března, a pokud by se věci do té doby nehnuly, uděláme klíčová rozhodnutí až poté,“ uvedl Deníku N.

Podle něj změna nastala po jeho osobním dopise z minulého týdne, který zaslal politikům. „Po osobním dopise premiérovi se začalo něco dít. Pan premiér zareagoval a následně bylo zformulováno zadání pro ministra kultury, se kterým budeme mít ve středu jednání,“ dodal.

Památník ticha funguje sedm let. Pořádá výstavy, besedy, koncerty a akce, které mají připomínat pražské židovské obyvatelstvo deportované z nádraží v Bubnech do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů.