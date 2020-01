Hokejista David Pastrňák byl jako první český hráč v historii vyhlášen nejužitečnějším hráčem utkání hvězd NHL. Z celkového vítězství se v dresu Pacifické divize radovali brankář David Rittich a útočník Tomáš Hertl.

The 2020 #NHLAllStar Game MVP goes to @pastrnak96! pic.twitter.com/RZRp8RckjT

— #NHLAllStar on NBC (@NHLonNBCSports) January 26, 2020