Situace ve Wu-chanu je kritická, nemocnice jsou přeplněné a nezvládají nápor pacientů. Podle některých zpráv z místa jeden doktor ošetřuje i sto lidí denně, město trpí nedostatkem zdravotnického materiálu i testovacích sad na nový virus. (Více zde: Wu-chan žádá 100 000 ochranných obleků denně, které Čína nestíhá vyrábět. Lékaři se hroutí)

Mezi lidmi se kromě vyčerpání vzmáhá i vztek na lokální vládu. Do Wu-chanu dnes přijel čínský premiér Li Kche-čchiang a provinční správě vzkázal, že je „zodpovědná za zajištění provincie (Chu-pej) a měla by udělat všechno, co je v jejích silách, aby šíření (epidemie) zabránila“. Čínský vůdce Si Ťin-pching už vydal písemný rozkaz kádrům na všech úrovních, aby zájem veřejnosti „postavili nade vše“.

Starosta Wu-chanu Čou Sien-wang uznal, že jeho správa krizi nezvládá dostatečně dobře, ale rozhodnutí město uzavřít do karantény hájil. „Jestliže… má veřejnost silný názor, já a tajemník komunistické strany ve Wu-chanu Ma Kuo-čchiang jsme ochotni odstoupit,“ cituje Čoua deník South China Morning Post.

Nová studie Hongkongské univerzity mezitím varuje, že jen ve Wu-chanu přesáhl počet nakažených lidí 44 000 (včetně těch, u nichž je virus zatím v inkubačním stadiu). Pacientů se symptomy bylo v sobotu ve Wu-chanu 25 630, odhadl tým děkana lékařské fakulty Gabriela Leunga. To je mnohonásobně víc než oficiální čísla potvrzených případů, která nyní uvádějí úřady v pevninské Číně, což je aktuálně 2882. (SCMP)