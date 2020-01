Hamáček tak reagoval na zjištění, že v důsledku zavedení digitální daně v Česku, která by dopadla na společnosti Facebook či Google, by mohly Spojené státy přijít s protiopatřením.

Podle soukromého názoru vicepremiéra Hamáčka by se tohle téma mělo řešit na vládě. Sám jej navrhne coby podnět k diskuzi.

„Pokud by Spojené státy reálně uvažovaly o tom, že budou zavedena nějaká drastická opatření proti České republice, je důležité upozornit, že náš daňový poplatník by měl utratit dvacet miliard za výrobky vyrobené ve Spojených státech,“ vysvětlil Hamáček.

Vadí mu, že české peníze by měly platit práci americkým firmám i přesto, že proti nám budou Spojené státy používat „drakonické metody“.

„Z mého pohledu je to standardní nástroj diplomacie. Můžeme si vymezit prostor a říct si, jaké zájmy v tom jsou,“ pokračoval dále Hamáček.

Podle něj by bylo vhodné Spojené státy upozornit, že zakázka na dodání amerických vrtulníků se nemusí realizovat, jedním dechem ale dodal, že by to musela schválit vláda.