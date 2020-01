Podezření na koronavirus u pacienta, který se nedávno vrátil z Číny, prověřuje Kroměřížská nemocnice. Potvrdil to její mluvčí Egon Havrlant. Zdravotníci muže transportují na infekční oddělení do Uherského Hradiště. Vzorky krve odešlou do specializované laboratoře. (ČT)