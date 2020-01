Čeští studenti, kteří jsou v čínském Wu-chanu, odkud se šíří koronavirus, by mohli být evakuováni. „Jednáme s Francií, že by byli evakuováni spolu s francouzskými občany do Francie, kde by zůstali v karanténě,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Osvětimi, kde se zúčastní pietního aktu v rámci 75. výročí osvobození tábora.