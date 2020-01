Sdělila to mluvčí Bulovky Simona Krautová. Pokud by se u někoho infekce potvrdila, podléhal by izolaci.

„Potenciální pacienti s potvrzenou nákazou koronavirem podléhají respiračnímu izolačnímu režimu. Byli by umístěni na samostatné pokoje, kam by měl přístup pouze ošetřující personál vybavený ochrannými pomůckami – plášť, rukavice, respirační rouška, čepice a brýle,“ uvedla Kristýna Herrmannová z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. (ČTK)