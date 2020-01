Identita tří lidí stále není potvrzena. Informaci o tom, že na palubě byla také Gianna Bryantová, přinesl internetový deník TMZ dříve, než policie v LA stihla ověřit identitu a oznámit smrt rodině.

Gianna a Alyssa spolu hrály v týmu Mamba Academy a letěly na zápas.

Američtí fanoušci skládali včera po celý den basketbalistovi hold. Před halu Staples, kde jeho tým Lakers hrál, nosili květiny a vyjadřovali soustrast, mnozí z nich měli na sobě fialový dres družstva. Shodou okolností se tam včera večer vyhlašovaly hudební ceny Grammy, kde hudebníci rovněž věnovali Bryantovi mnohé pocty.

Starosta Los Angeles nechal rozsvítit místní radnici ve fialově zlatých barvách na počest Bryanta.

Lights for a legend.

Los Angeles City Hall lit in purple and gold starting at 8:24 p.m. this evening in honor of Kobe Bryant’s storied championship career and in memory of Bryant, his daughter, Gianna, and all who perished in today’s tragedy. pic.twitter.com/1una7Aj98Z

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) January 27, 2020