„Je třeba si uvědomit, že do Česka se lidé z Číny mohou dostat veškerými spoji, které existují. I z Dubaje nebo jiných velkých letišť,“ řekl Vojtěch. Nedává proto podle něj smysl zakazovat lety z Číny. Ode dneška chce ministerstvo zvýšit informovanost pasažérů, aby věděli, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy blízké koronaviru, které jsou podobné klasické chřipce. Na letišti budou umístěné informační cedule.

„Chceme jít cíleným screeningem. Tedy vytipovávat si pasažéry, na kterých jsou pozorovány symptomy nějakého onemocnění,“ uvedl ministr. Už dnes se prý na zaměstnance letiště obrátily dvě pasažérky s podezřením na onemocnění, nakonec se ukázalo, že tomu tak nebylo. „Vše, co děláme, odpovídá mezinárodním standardům, doporučení WHO, evropských struktur. Doporučení jsou dostatečná, neříkám, že se nemohou během následujících dnů změnit. Pokud by například WHO vyhlásila stav zdravotní nouze, budeme na to reagovat. Nyní jsme se shodli na tom, že informovanost je základ,“ řekl novinářům ministr zdravotnictví.