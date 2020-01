Úspěšný let absolvoval v noci ze soboty na neděli nový dálkový letoun americké firmy Boeing 777X, který je nejdelším civilním letadlem. Stroj vzlétl po 19. hodině SEČ a přistál na letišti v Seattlu zhruba o čtyři hodiny později. (Reuters)

Congratulations to our customers and #777X team on today’s safe and successful flight, the first of many for the 777X as we continue our rigorous test program.

Continue the journey with us, signup for updates here: https://t.co/n7t9Os5Q6Y pic.twitter.com/rawf73V6x5

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020