Až pro 1000 nemocných bude polní nemocnice, kterou teď staví stovky dělníků ve Wu-chanu. Hotová má být do šesti dnů. Čína hlásí už 875 nemocných a 26 mrtvých, Singapur, Jižní Korea a Japonsko potvrdily další případy. (SCMP)

LOOK: China has started construction on a special hospital in Wuhan to be used to treat coronavirus-infected patients.

The hospital is designed to have 1,000 beds and they say it will be open by Feb. 3 #coronavirus pic.twitter.com/SN7A4frhbS

