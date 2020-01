Vlivný deník Des Moines Register, který vychází ve státě Iowa, oznámil podporu Elizabeth Warrenové. Po deníku NY Times je to už druhé vlivné médium, které Warrenovou podpořilo. Iowa je prvním státem demokratických primárek.

„Je to intelektuálka, expertka na politiku a je velmi pracovitá. Záleží jí na obyčejných lidech a bude za ně bojovat svojí očividně nevyčerpatelnou energií,“ stojí v úvodníku deníku.

Za posledních 32 let, kdy Des Moines Register podporu vyhlašuje, se ale do finální nominované kandidátky trefil jen jednou, a to v případě Hillary Clintonové v roce 2016.

Jinak se deník netrefil – v roce 1988 byl jeho kandidátem Paul Simon, ale vyhrál Richard Gephardt, v 2000 Bill Bradley, vyhrál Al Gore, v 2004 John Edwards, vyhrál John Kerry a v roce 2008 Hillary Clintonová, vyhrál Barack Obama.

Primárky začínají 3. února právě v Iowě, a protože jsou první v řadě, jsou považované za velmi vlivné.

Podle nejnovějších průzkumů tam ale vede Bernie Sanders, za ním je Pete Buttigieg a Joe Biden a Warrenová je až na čtvrtém místě.

