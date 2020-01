Místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský chce do strany přitáhnout odborníky z Facebooku. Nekandidovat na předsedu se rozhodl v sobotu ve dvě ráno. Odmítá, že by se z jeho strany jednalo pouze o PR projekt.

Ještě v pátek večer řekl svým protikandidátům Marianu Jurečkovi a Janu Bartoškovi, že je ochotný svoji kandidaturu stáhnout, aby se nerozmělnily hlasy pro ně. O pár hodin později se rozhodl do volby nejít.

„Celý týden jsem vedl diskusi se spolustraníky, kteří namítali ztrátu mandátu v Evropském parlamentu, řešila se také ztráta přednostního práva ve Sněmovně. Třetí argument byl, že vezmu klíčové hlasy tomu či onomu kandidátovi,“ vysvětlil důvody Zdechovský.

Velkou roli v tom podle něj také hrálo, že oba soupeři jsou jeho kamarádi. Pokud by se prý proti němu někdo z nich vymezil, z boje o křeslo šéfa strany by neustoupil. „Takhle bylo těžké se vymezit proti někomu z protikandidátů,“ přiznal Zdechovský.

„Mrzelo by mě, pokud by si někdo myslel, že jsme se domluvili nebo to byl nějaký můj PR projekt, ale nebyl to žádný PR projekt. Můžete se zeptat Pavla Bělobrádka a dalších, kteří se mnou byli od počátku. Bylo to otevřené rozhodnutí,“ řekl Zdechovský.

Chtěl také ukázat, že se vedení umí domluvit. Dotklo se ho, když ho někdejší předseda Senátu Petr Pithart označil za nevyzrálého. „Vzhledem k tomu, že s Petrem Pithartem máme skutečně přátelské vztahy a vedl jsem mu kampaň, tak si myslím, že to jsou věci, které mi přišly nefér,“ dodal Zdechovský.

Ve vedení strany by rád zlepšil její komunikaci. Plánuje, že pro ni sežene odborníky z Facebooku.