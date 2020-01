Kandidát na předsedu Jan Bartošek připomněl hlavní prioritu KDU-ČSL – rodinu . „Rodina byla, je a bude pro nás vždycky to nejcennější. Děti potřebují tátu a mámu,“ shrnul Bartošek. Pro ně chce rozvíjet vzdělání, bezpečnost a ochranu přírody.

K zemi je podle něj potřeba se chovat jako k daru, který byl lidem svěřen.

„Naše cesta je eko-sociálně tržní model. Chránit přírodu v maximální možné míře, ale budeme i rozvíjet zemědělství a průmysl,“ pokračoval dále Bartošek.

Chce také snížit počet lidí, kteří se propadli do takzvané pracující chudoby, „protože to není důstojné člověka“. Peníze chce ponechat v rodinách, protože rodiče prý nejlépe vědí, za co peníze utratit.

„V České republice jsou vzdělaní a šikovní lidé a já nevidím nejmenší důvod, proč bychom měli být montovnou pro jiné,“ řekl Bartošek.

Sám nechce stát ani rodinu v bankrotu. Chce proto iniciovat revizi veřejných financí spolu s dalšími stranami. Každý člověk má mít svá práva a důstojnost. „Musíme být tak solidární, jak jen to je možné. Nesmíme být tajemní a nezodpovědní,“ zmínil.

„Kvalitním vzděláním budeme sázet les, který nesežere ani levicový kůrovec,“ uzavřel Bartošek.