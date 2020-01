„Jako lidovci i jako Česká republika máme na víc. Budu velmi citlivě vnímat, co říkáte, a budu mezi vás jezdit. Musíme spolupracovat jako jeden tým. Poslouchám i poradím se, a když přijde správná chvíle, nebojím se rozhodnout,“ řekl Bartošek.

Přiznal, že má za sebou spoustu zabijaček a ze všech vždycky vyšel jako vítěz, protože ví, „kam říznout“.

„Současně jsem ale terapeut a dokážu citlivě naslouchat. Umím i obejmout a vím, jak na to,“ vypíchl svoji další dobrou vlastnost.

Základem jeho konání je prý služba druhým, a je to i smysl jeho života. Počítá také s tím, že když bude předsedou, bude muset vzít velkou část času rodině a bude jej muset přesunout do politiky. „Mám v tom oporu manželky i svých dětí. Mám na to energii a mám na to čas,“ zdůraznil Bartošek.

Chce udělat všechno pro to, aby lidovci byli co nejúspěšnější. „A základem je toho, že musíme být sami dostatečně silní, abychom měli svobodu volby,“ dodal.