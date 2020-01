Unavení a rozmrzelí voliči totiž podle Pitharta nyní nemají jinou možnost než volit ty, kteří jsou aktuálně u moci. „Naše oběť možná nebude, možná bude větší obětí než těch druhých. Odvaha ve prospěch obecného dobra je totiž přesvědčivější než sebelepší program, než nejchytřejší marketing. Kdo jiní než křesťané by to měli vědět,“ prohlásil.

Podle Pitharta právě toto rozhodne, stejně tak jako odvaha důmyslně řešit sociální otázky tam, kde si „globalizace dělá, co chce“. Nespravedlivě rozdělovaný růst a z řetězu urvanou globalizaci je podle Pitharta potřeba vyvážit spravedlivějším rozdělováním v regionech.

Pokud by on dnes volil předsedu, hlas by dal tomu, kdo umí rozumně riskovat a má více sociální empatie. „Kdo také vždycky odolá populistickým návrhům, kdo v sobě potlačí osobní chutě a nechutě, nevraživost v jednání s možnými spojenci. Kdo o tom všem dokáže stručně, a přitom srozumitelně promluvit,“ řekl Pithart.

„Dejme voličům šanci volit vítěze, nikoli jen možnost uspokojit občanské svědomí tím, že dají hlas nějaké slušné straně,“ uzavřel Pithart s tím, že jde hlavně o pravidla, nikoli jen o nějakého oligarchu.