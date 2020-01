Základem je podle jeho slov hodnota rodiny, která je podle Výborného nade vše. Stát pracujícím rodičům například snižovat daně či snižovat pravidla. „A hlavně nepřekážet,“ uvedl.

Rodiče jsou podle Výborného pro stranu lidé, kteří si zaslouží nejvíc. Označil je za hrdiny. „Každý, kdo vychovává děti, je pro nás hrdina,“ uvedl.

„Děti jsou naše budoucnost,“ zmínil třetí bod Výborný. Právě pro ně by strana i stát měli dělat všechno.

Tyto priority by se podle něj měly dostat do veškerého rozhodování lidovců – do jejich hlasování ve Sněmovně i do jejich případného vládnutí.