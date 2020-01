Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že by si na post prvního místopředsedy přál Šárku Jelínkovou. „Aby to byla osoba, která mi může krýt záda,“ řekl. Jména na post řadových místopředsedů ale nezmínil, uvedl nicméně, že to musí být někdo blízký Praze a také osoba, která umí přitáhnout pozornost.