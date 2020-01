Post první místopředsedkyně KDU-ČSL dnes bude obhajovat Šárka Jelínková. „Dostala jsem nominaci ze Zlínského kraje,“ řekla Deníku N Jelínková. V případě, že by si nově zvolený předseda přál po svém boku někoho jiného, kandidaturu by stáhla.

„Pokud by to bylo přání nového předsedy, že má jinou představu o složení předsednictva, tak bych nekandidovala. Ale podle toho, jak jsem mluvila s kandidáty, mají zájem se mnou dál spolupracovat,“ uvedla Jelínková. Všichni tři kandidáti jsou podle ní kvalitní a všem by dala stejný hlas.