Zahraniční zpravodaj a šéf vysílání stanice BBC Africa Fergal Keane rezignoval na svou funkci kvůli posttraumatickému syndromu. Tím dlouhodobě trpí od doby, kdy přinášel zpravodajství z válečných oblastí z Afriky i Blízkého východu. (BBC)

BBC’s Fergal Keane is stepping down from his role after PTSD diagnosis #PTSD #trauma #MHChat https://t.co/4gNH4BQSix

— Lisa (@LisaCoPsych) January 24, 2020