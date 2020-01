Ve městě Rot am See v Bádensku-Württembersku zastřelil šestadvacetiletý muž šest osob. Pachatele, který sám zavolal na tísňovou linku, na místě zadržela policie. Podle informací policie jsou střelec a jeho oběti příbuzní. Motiv mnohonásobné vraždy je zatím neznámý.

Oběťmi jsou tři muži a tři ženy ve věku od 36 do 69 let. Policie našla dvě těla v místním hostinci a zbylá venku za hostincem. Podle policie se jedná rodinnou tragédii. Pachatel zranil další dvě osoby, které patří také do rodiny.

V současnosti jsou v péči lékařů. Jedna ze zraněných osob je v ohrožení života. Kromě nich ohrožoval střelec dvě nezletilé osoby ve věku 12 a 14 let, které nakonec ušetřil. I ony jsou rodinnými členy.

Policejní prezident Aalenu Reiner Möller uvedl, že pachatel střílel poloautomatickou pistolí, na kterou měl coby sportovní střelec náležité oprávnění. Pistole nechal ležet uvnitř hostince, který byl v době incidentu pro veřejnost zavřený.