Za pouhých 5 dní chce Čína postavit nemocnici s 1000 lůžky pro nakažené koronavirem. Na projektu pracuje ve Wu-chanu na 35 bagrů, 10 buldozerů a desítky dělníků. Na virus už zemřelo 26 lidí.

LOOK: China has started construction on a special hospital in Wuhan to be used to treat coronavirus-infected patients.

The hospital is designed to have 1,000 beds and they say it will be open by Feb. 3 #coronavirus pic.twitter.com/SN7A4frhbS

