Dvě třetiny dospělých v Česku si myslí, že by gayové a lesby měli mít možnost uzavírat manželství. Čtyři pětiny dotázaných jsou pro, aby si homosexuálové mohli osvojit potomka svého partnera či partnerky. Podle více než 60 procent lidí by měli mít šanci adoptovat i děti z ústavů.

Podpora za poslední rok mírně vzrostla. Přibylo také přesvědčených odpůrců, je jich ale menšina. Ukázal to průzkum agentury Median z konce loňského roku. Výsledky dnes autoři představili na tiskové konferenci.

Průzkum se uskutečnil loni v listopadu a prosinci. Zapojilo se do něj přes 1000 lidí nad 18 let z celé ČR. Podle 67 procent z nich by mělo být manželství pro všechny, tedy i pro dvojice mužů či žen. Celkem 78 procent míní, že by měla být možná adopce biologického potomka partnera či partnerky. Podle 62 procent dotázaných by mělo být možné i osvojení dětí z ústavů.

Podpora se za poslední rok zvedla jen mírně, u adopcí z ústavů se pak nezměnila. Výsledky ale ukázaly, že se lidé v názoru utvrdili. Přibylo těch, kteří určitě souhlasí. Méně je naopak těch, kteří by byli spíš pro.

Větší je ale i skupina rozhodnutých odpůrců. Loni bylo rozhodně proti umožnění manželství stejnopohlavním dvojicím 15 procent dotázaných, předloni deset procent. (ČTK)