„Rozhodl jsem, aby se nákup prověřil nezávislými orgány ministerstva obrany,“ řekl na tiskové konferenci Metnar. Podle něj je systém, který nakoupilo Česko, rozdílný oproti radarům, které pořídilo NATO. „Náš systém je bojový a plně autonomní na rozdíl od systému NATO,“ řekl Metnar.

Ministr obrany přiznal, že premiér Andrej Babiš se o zakázku zajímá. „Předpokládám, že jsem mu to vysvětlil. Je to vysvětlování na dálku, protože pan premiér je na služební cestě a některé věci jsme probrat nemohli, protože je to utajované,“ dodal Metnar.

Na nesrovnalost v cenách upozornil server E15. Radary pro základnu na severu Itálie stály 434 milionů korun, ale české ministerstvo obrany za ně zaplatilo téměř trojnásobek, tedy 1,245 miliardy korun bez DPH.