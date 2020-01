Zemědělci budou moci plošně likvidovat hraboše. Kvůli mírné zimě je to nutné, tvrdí ministerstvo. Postup konzultovala ministerstva životního prostředí a zdravotnictví.

Tento postup bude možný, až se zveřejní podrobnosti povolení, mělo by to být nejpozději do konce února. Aplikace tzv. rodenticidů bude možná pouze na pozemcích, kde jsou hraboši přemnoženi natolik, že jejich populace překročila pětinásobek tzv. prahu škodlivosti, sdělil ve čtvrtek mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Inspektoři ústavu budou posuzovat situaci na konkrétních pozemcích.

Podle ministerstva zemědělství jde nyní o nezbytné opatření kvůli mírné zimě a narůstající populaci hrabošů. Postup úřad konzultoval s ministerstvy životního prostředí a zdravotnictví. (ČTK)