Senát amerického státu Virginia schválil zákon, kterému se přezdívá „varovný vykřičník“. Legislativa umožňuje dočasně zabavit zbraň někomu už jen proto, že je považován za ohrožujícího.

Virginia Senate approves "red flag" law allowing temporary seizure of guns from someone deemed a threat https://t.co/pfAMZwSvnG

— The Washington Post (@washingtonpost) January 22, 2020