Loď Alan Kurdi německé neziskové organizace Sea-Eye zachránila v noci na dnešek ve Středozemním moři 32 migrantů, je mezi nimi deset dětí a jedna těhotná žena. Organizace o tom informovala na Twitteru.

❗️BREAKING

In der Nacht wurde die #ALANKURDI über ein Boot in Seenot informiert.

32 Menschen wurden gerettet und sind nun sicher an Bord des Schiffes.

Unter ihnen sind 10 Kinder und eine schwangere Frau. pic.twitter.com/J7CtufCXAU

— sea-eye (@seaeyeorg) December 27, 2019