Zatímco včera si demokraté a republikáni až do dvou hodin do noci vyjasňovali pravidla, dnes budou obě strany přednášet svojí argumentaci. Každá strana má na svojí řeč celkem 24 hodin, které si může rozložit do tří dnů.

To v praxi znamená, že nyní začíná šestidenní šňůra výstupů zástupců jedné a druhé strany. Jde o teprve třetí impeachment amerického prezidenta v historii USA. Dění v Senátu přenášejí živě všechny hlavní americké zpravodajské stanice.

