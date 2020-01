Švédská aktivistka Greta Thunbergová na Světovém ekonomickém fóru v Davosu kritizovala státníky, že pro zlepšení klimatu pořád nic neudělali. „S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda,“ prohlásila Thunbergová. (CNN)