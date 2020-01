TOP 09 navrhne zařazení mimořádného bodu k odvolání exministryně spravedlnosti Heleny Válkové z pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Podle strany by tento post měl zastávat člověk s jasným postojem vůči lidským právům.

„Domnívám se, že post zmocněnkyně pro lidská práva by měl zastávat morálně silný a názorově konzistentní člověk s jasným postojem vůči lidským právům. Informace, které se v posledních dnech dozvídáme o minulosti Heleny Válkové, ale nasvědčují, že ona tyto kvality nemá,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Připomněla, že na protest proti Válkové odešel z rady již Daniel Kroupa a později i další dva členové.

„Proti jejímu setrvání ve funkci se ozvalo také Gremium romských regionálních představitelů a na svůj post v Radě vlády pro romskou menšinu rezignovala koordinátorka Renata Köttnerová. Vláda by se k tomu měla postavit čelem a paní Válkovou co nejdříve odvolat. Rada pro lidská práva by neměla přicházet o kvalitní členy jen kvůli tomu, že se Helena Válková drží své funkce zuby nehty,“ dodala Pekarová Adamová.