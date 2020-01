Návrhy reformy penzí ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) nepředstavují zatím systémové řešení, díky němuž by byly důchody v Česku do budoucna udržitelné. Uvedla to Národní rozpočtová rada (NRR).

Změny penzí by se podle rady neměly provádět bez reformy příjmů a jejich zajištění, posílit by se mělo i spoření na stáří.

Podle rady by plánované rozdělení nynějšího veřejného důchodového pilíře na dva mělo ale i své výhody. Systém by byl srozumitelnější a otevřel by se prostor pro snížení daňového zatížení práce.

Na možnosti rozdělit nynější systém se loni na podzim shodla důchodová komise. Z nového nultého pilíře by se platil solidární základní důchod z daní, z prvního pilíře pak z odvodů zásluhová část podle odpracovaných let a výdělků. Ministryně práce před deseti dny představila tři varianty s označením spravedlivá, technická a úsporná. Liší se výší základní penze i započítáním bonusů za péči a děti či přesluhování. První dva modely výdaje do budoucna zvedají. (ČTK)