Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Bylo mu 72 let. Kubera byl dlouholetým primátorem Teplic a od roku 2018 předsedou horní komory.

Upřímnou soustrast Kuberově rodině vyjádřil premiér Andrej Babiš. „Pana Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc líto,“ napsal Babiš na Twitteru.

Šéf ODS Petr Fiala připomněl, že Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky. „Byl velký obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými,“ napsal Fiala na Twitteru.

