Další z demokratických politiků odstupuje z boje o nominaci na prezidentského kandidáta. Corey Booker byl posledním kandidátem nebělošského původu, pochází z New Jersey. Odstoupil poté, co se nekvalifikoval do poslední televizní debaty. (CNN)

It’s with a full heart that I share this news—I’m suspending my campaign for president.

To my team, supporters, and everyone who gave me a shot—thank you. I am so proud of what we built, and I feel nothing but faith in what we can accomplish together. pic.twitter.com/Fxvc549vlJ

— Cory Booker (@CoryBooker) January 13, 2020