Při požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech zemřelo osm lidí

Hlášení o požáru přijali hasiči ve 4:49. Na místo vyrazilo sedm zdravotnických posádek včetně dvou německých, pomáhají také zdravotníci z Karlovarského kraje.

„Nebudu se teď o tom s vámi bavit,“ řekl Deníku N ředitel domova Kavkaz Petr Vagaši.

Mluvčí záchranky Prokop Voleník Deníku N řekl, že zranění byli transportováni do okolních nemocnic a že záchranáři žádali o vyslání dvou vrtulníků z pražské letecké záchranky, ty ale nemohly vzlétnout kvůli počasí. Příčinu požáru zatím záchranáři nechtějí hodnotit.

Prvotní zpráva ČTK uváděla, že hořelo v domově důchodců, to se ale nepotvrdilo. „Nebyl to domov důchodců, jde o domov se zvýšenou péčí, takzvané DOZP. Jde o mentálně postižené lidi,“ řekla Deníku N vedoucí domova Dukla se zvláštním režimem ve Vejprtech Lenka Moučková. Domov Kavkaz je nedaleko od domova Dukla.

Deník N ji zastihl v místě tragédie, kam přišla pomoct. „Doběhla jsem pomáhat uklízet po záchranářích. Injekční stříkačky a tak. Přijeli všichni, co mohli,“ popsala situaci na místě. „Je to pocit obrovské bezmoci, nevím, jak jinak to popsat,“ dodala.