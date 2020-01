ODS je podle jeho slov normální demokratická strana, nikoli firma. „A protože normálních lidí v České republice je většina, tak bychom s volebním výsledkem neměli mít problém,“ prohlásil Vystrčil a dodal, že přesto to tak není.

Zdůraznil, že je třeba více pracovat. Strana si prošla údolím smrtí, strana ale musí akcentovat, že má největší zásluhu na tom, že už třicet let máme demokracii. „A musíme být na to pyšní,“řekl. Jedině pracovitost podle Vystrčila zajistí straně to, že vyhraje.

Připravit chce Vystrčil i rozumnou a racionální politiku pro životní prostředí. „Životní prostředí je konzervativní téma, jeho ochrana je konzervativní téma,“ prohlásil s tím, že strana ho musí uchopit.