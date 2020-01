Novotný kandiduje na prvního místopředsedu ODS, projevem šokoval

„Mám připravený jen kritický projev,“ zmínil v úvodu svého projevu. Také vyčetl straně, že je málo vidět.

Novotný vysvětlil, že když se často na regionálním sněmu řeší, proč se sho trana nezbaví, je to podle něj zbytečné, protože by stačilo poslat mu SMS a odešel by sám. „ODS miluju,“ podotkl Novotný.

„Nemůžete aspoň přemýšlet o svém potenciálu, jak lépe prodat svoji práci. Ku**a, podívejte se, jakou práci prodal Babiš,“ shrnul Novotný. Podle něj by představitelé strany měli lépe rozumět médiím a marketingu. Nabídl se, že bude zadarmo chodit pomáhat Petrovi Fialovi.

„Většina z vás před rokem neměla ánunk o tom, kde jsou Řeporyje,“ řekl Novotný. Následně zmínil, že pod jeho vedením se městská část i on jako její starosta dostává na stránky novin.

„Slušnost je důležitá a s pravdou nejdál dojdeš, ale Babiš není slušný. Volby vyhrává lež a lejna,“ prohlásil. Svým projevem zaujal nejen delegáty, ale i personál v sále.