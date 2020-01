Strana má podle jejích slov obrovskou výhodu v množství osobností s vlastním názorem. Je prý totiž potřeba přicházet s nápady. „Já se o to snažím také, občas to způsobí nějaký poprask, ale to jsem prostě já,“ prohlásila.

ODS je podle Udženiji připravená bojovat a vítězit. Strana prý ale občas „uprostřed tance“ zapomíná na své úspěchy a připomněla, kolik má strana poslanců či senátorů.

Svoboda, rodina, individualismus, národní hrdost a pracovitost jsou podle Udženiji hodnoty strany, které vedou k úspěšné společnosti.

Za nestandardního soupeře označila Piráty, kteří jsou podle ní „obyčejní progresivisté“, kteří se snaží zničit hodnotový řád.

Doba Facebooku a Twitteru podle první místopředsedkyně zase vede k předstírání práce. To se ale prý netýká občanských demokratů. „S ODS je jedna jistota, a to jsou výsledky práce,“ prohlásila. Pokud chce ODS znovu vládnout, musí prý strana vytvářet širší koaliční potenciál.